Fasano, il k.o. di Nocera nulla toglie alla super stagione biancoazzurra

Dispiacere, certo, ma anche tanto giustificato orgoglio. Per una stagione andata ben oltre le più rosee aspettative e conclusa soltanto nello scorso weekend con la sconfitta rimediata a Nocera Inferiore in semifinale playoff. Ci aveva creduto il Fasano, passato in vantaggio al San Francesco prima di essere rimontato ed eliminato dai padroni di casa, secondi al termine del campionato. Qualche rimpianto c’è, ma nessun dramma: probabilmente nessuno, dalle parti della Selva, avrebbe anche lontanamente immaginato di strappare il pass per la post season, soprattutto dopo un avvio da nove punti in dodici partite.

Data da cerchiare in rosso, quella del 19 novembre del 2024: il club opta per sollevare dal suo incarico mister Iannini, affidando la squadra a Massimo Agovino. E’ la sliding door della stagione: il Fasano, fino ad allora impelagatissimo nella bagarre salvezza, conquista 24 lunghezze in tredici turni e si tira fuori dalla zona calda della graduatoria. Poi quando tutto sembrava girare nel verso giusto, in corrispondenza con la svolta societaria, ecco il nuovo scossone: Agovino si dimette, la proprietà chiama al suo posto Graziano Pistoia. Chi pensa a un crollo biancoazzurro sbaglia di grosso: sotto la nuova gestione tecnica Ganci e compagni racimolano 17 punti e alla fine, di rincorsa e sorpassando all’ultima curva il Matera, chiudono in quinta posizione.

Il finale è storia già nota, ma – come detto – nulla toglie a quanto accaduto prima. La qualità del capitano eterno Corvino, le reti di Losavio e Battista, le geometrie di Murgia e Penza: c’è tanto da cui ripartire, c’è tanto su cui costruire. Chissà che questa super prima parte di 2025 non possa far da preludio a una prossima stagione da assoluti protagonisti. E, in questo senso, i primi nomi che si fanno sul mercato – in primis quello di Nicola Loiodice – possono lasciar sognare in grande.

