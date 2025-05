Bari, un open day per il riuso di una villa confiscata alla criminalità

BARI – Come riutilizzare un bene confiscato alla criminalità organizzata. Parte da qui l’open day rivolto ai soggetti interessati a partecipare al bando di co-progettazione finalizzato alla partecipazione all’avviso regionale “Puglia Beni Comuni”. L’immobile è una villa confiscata su lungomare IX Maggio 62, a San Girolamo, quartiere a Nord di Bari. Gli enti interessati alla gestione hanno potuto visitare l’edificio (di circa 90 mq con uno spazio esterno di ulteriori 240 mq) e fare il punto sulle ipotesi di riuso e sul percorso di candidatura all’avviso regionale che ha l’obiettivo di attuare interventi finalizzati all’utilizzo di beni immobili confiscati alla mafia per realizzare spazi di comunità in cui erogare servizi pubblici inclusivi, sicuri, sostenibili e accessibili a tutti, soddisfacendo le esigenze dei soggetti vulnerabili, delle donne, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di uguaglianza sostanziale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author