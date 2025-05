Playoff Serie C, ritorno del primo turno nazionale: arbitri designati

La Lega Pro ha ufficializzato i direttori di gara per le sfide di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Di seguito le designazioni complete, gara per gara.

Mercoledì 14 maggio 2025 – tutte alle 20.00

FERALPISALÒ-CROTONE (and. 1-3)

Arbitro: Edoardo Gianquinto (Parma)

Assistenti: Marco Colaianni (Bari) e Simone Pistarelli (Fermo)

Quarto Ufficiale: Gabriele Restaldo (Ivrea)

MONOPOLI-GIANA ERMINIO (and. 1-3)

Arbitro: Gianluca Grasso (Ariano Irpino)

Assistenti: Giacomo Bianchi (Pistoia) e Domenico Russo (Torre Annunziata)

Quarto Ufficiale: Gianluca Renzi (Pesaro)

PESCARA-CATANIA (and. 1-0)

Arbitro: Andrea Ancora (Roma 1)

Assistenti: Marco Sicurello (Seregno) e Vittorio Consonni (Treviglio)

Quarto Ufficiale: Francesco Burlando (Genova)

RIMINI-VIS PESARO (and. 1-1)

Arbitro: Giuseppe Mucera (Palermo)

Assistenti: Daniel Cadirola (Milano) e Vincenzo Andreano (Foggia)

Quarto Ufficiale: Samuele Andreano (Prato)

TORRES-ATALANTA U23 (and. 1-7)

Arbitro: Alessandro Silvestri (Roma 1)

Assistenti: Matteo Cardona (Catania) e Gianmarco Macripò (Siena)

Quarto Ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

