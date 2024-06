Minacce hot a ex: Andrea Di Gennaro, figlio di Antonio, accusato di estorsione

Andrea Di Gennaro, 34enne figlio del più famoso Antonio, ex calciatore del Bari e commentatore di Rai Sport, è accusato di tentata estorsione ai danni della sua ex fidanzata.

Secondo l’accusa, avrebbe minacciato di diffondere sul web dei video di rapporti sessuali se la donna non avesse smesso di chiedergli la restituzione di un orologio di valore di sua proprietà.

La vicenda, che risale al luglio del 2017, ha avuto luogo nella tavernetta della casa di Andrea Di Gennaro, dove la ragazza avrebbe dimenticato un Rolex, poi sparito in circostanze poco chiare, e più volte richiesto dalla giovane con la fine della relazione.

Durante una lite con la ex fidanzata e il fratello di quest’ultima, Andrea Di Gennaro avrebbe minacciato di diffondere i video compromettenti. Alla richiesta della donna di cancellare quei filmati, Di Gennaro avrebbe risposto, anche davanti ad altre persone, che non l’avrebbe mai fatto per poterla tenere sotto ricatto e rovinarle la vita.

Questa situazione ha portato la giovane a denunciare l’ex fidanzato. Il processo presso il Tribunale di Lecce è quasi giunto al termine: la sentenza era attesa per oggi (sabato 22 giugno 2024), ma è stata rinviata a dicembre, anche se l’avvocato difensore di Andrea Di Gennaro è sicuro che la “questione sarà chiarita e sarà assolto”.

