È la signora Marina il segreto dell’US Lecce Love

Lecce – Quando la palla non rotola, almeno quella dei campionati italiani di calcio, perché quella degli Europei continua a fare i suoi strani rimbalzi in questo momento poco favorevoli alla nazionale azzurra, ci si può dedicare anche a quello che fa parte del contorno di una squadra, in particolare dell’US Lecce. E’ il caso del US Lecce Love del quale ha parlato il presidente Saverio Sticchi Damiani durante l’ultima puntata di Ora Lecce svelando che è sua moglie, la signora Marina, ha occuparsi di tutto ciò che riguarda questo aspetto solidale della società di va colonnello Costadura.

