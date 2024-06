Nardò, Corallo: “Delusi per la mancata promozione, ma pronti a ripartire”

Smaltita la delusione del mancato ripescaggio in Lega Pro, il Nardò è adesso pronto ad un’altra ambiziosa stagione da trascorrere in Serie D.

Parola del direttore sportivo granata Andrea Corallo, che ai nostri microfoni ha spiegato come il rammarico della mancata promozione in Serie C si sia ben presto trasformato in entusiasmo, in vista del prossimo campionato: “Ci abbiamo sperato fino all’ultimo, ma alla fine non è arrivato il ripescaggio che ci avrebbe permesso di conquistare la Serie C dopo due playoff vinti consecutivamente e con merito. Sarebbe stato il giusto premio al merito sportivo, ma questo regolamento andrebbe rivisto. Siamo sì delusi, ma allo stesso tempo pronti a ripartire. L’intenzione è quella di continuare a far bene, con un’altra stagione da protagonisti. Siamo al lavoro per mettere in piedi una squadra che possa esaudire i desideri dei tifosi del Nardò, ma anche quelli dei nostri dirigenti”.

Si dovrebbe ripartire da mister Massimo Costantino, che tanto bene ha fatto dal proprio arrivo in Salento al posto dell’esonerato Nicola Ragno. L’accordo non c’è ancora, ma le parti sono vicine: “Ci siamo visti ma non abbiamo ancora concluso. È prevista a stretto giro una riunione in cui parleremo di budget e strategie di mercato, al termine della quale decideremo come muoverci circa la guida tecnica”.

