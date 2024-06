Serie B: Bari, la priorità è ricostruire il reparto avanzato

Presentati allenatore e direttore sportivo nella giornata di venerdì, il Bari può concentrarsi sul lavoro sul mercato per dare a Longo quanti più giocatori possibili per il ritiro, in programma a Roccaraso dal 10 luglio circa. Non è ancora ufficiale la data ma l’impressione è che il Bari si radunerà alla fine della prima decade di luglio per partire alla volta dell’Abruzzo qualche giorno dopo, una volta ultimate le visite mediche e i primi test atletici. Il reparto da puntellare per primo è quello dell’attacco, dove dopo gli addii di Nasti, Diaw, Aramu, Puscas e Kallon il Bari dovrà mettere a disposizione dell’allenatore almeno cinque giocatori. Il primo tassello è quello di Giuseppe Sibilli, riscattato dal Pisa per una cifra vicina ai 600mila euro. I nomi under sono quelli di Sgarbi e Ambrosino, di proprietà del Napoli e che lo scorso anno hanno hanno vestito rispettivamente le maglie di Avellino e Catanzaro mentre resta viva la pista che porta a Camillo Ciano come seconda punta o vicetrequarti. Ancora top secret i nomi degli obiettivi di prim’ordine per l’attacco mentre per quanto riguarda gli altri reparti Magalini sembra orientato a prendere un portiere che sulla carta possa fare il titolare e almeno due difensori: un nome risponderebbe a Kevin Bonifazi, ex Bologna e Frosinone che al momento, però, vorrebbe restare in Serie A.

