Karate: bronzo per la tarantina Silvia Semeraro ai Campionati Europei

Podio a Yerevan nel kumite a squadre per la karateka di Faggiano, in forza alle Fiamme oro

L’Italia chiude in grande stile i Campionati europei di karate e parakarate 2025, andati in scena a Yerevan, in Armenia, con un bottino complessivo di dodici medaglie. Gli azzurri si sono distinti in ogni disciplina, portando a casa tre ori, due argenti e sette bronzi. Di queste dodici, ben quattro sono arrivate dal parakarate. Risultati che hanno proiettato la Nazionale italiana al secondo posto del medagliere generale, alle spalle soltanto della Turchia.

Tra i volti più rappresentativi di questa spedizione c’è la karateka tarantina Silvia Semeraro, originaria di Faggiano, che ha contribuito alla conquista della medaglia di bronzo nel kumite femminile a squadre. La Semeraro, atleta delle Fiamme oro, è salita sul podio insieme alla compagna Clio Ferracuti, anch’essa in forza al gruppo sportivo della Polizia di Stato.

“Abbiamo creduto fino all’ultimo in questo risultato, nonostante la competizione fosse altissima”, ha commentato la squadra azzurra a margine della premiazione.

Determinante, nella finale per il terzo posto disputata contro l’Austria, è stato lo scontro di spareggio vinto da Clio Ferracuti contro Lejla Topalovic, chiusosi con un netto 6-2. Un punto decisivo che ha garantito la medaglia al team italiano, coronando una prestazione complessiva di grande solidità.

Le Fiamme oro, nel complesso, hanno messo a segno cinque medaglie grazie alla partecipazione di tutti e sette gli atleti schierati sui tatami armeni. Un risultato che sottolinea il valore tecnico e la preparazione del gruppo sportivo della Polizia di Stato, sempre protagonista nei grandi appuntamenti internazionali.

Per Silvia Semeraro si tratta dell’ennesima conferma ad alti livelli, ulteriore tappa di un percorso ricco di successi, vissuto con orgoglio e determinazione. La sua medaglia rappresenta un motivo di vanto non solo per il karate italiano, ma anche per l’intera comunità di Faggiano e della provincia di Taranto.

SILVIA SEMERARO GIOVANE MA GIÀ RICCO PALMARES

Silvia Semeraro, nata nel 1996 a Martina Franca (Taranto), è una delle più brillanti karateka italiane della sua generazione. Cresciuta nelle file delle Fiamme Oro, è specialista nel kumite e vanta un palmarès ricco di successi: titoli italiani, medaglie europee e internazionali, oltre alla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove il karate è entrato per la prima volta nel programma olimpico. Apprezzata per la sua tecnica e determinazione, Silvia è un punto di riferimento per il karate azzurro e un esempio per le giovani generazioni.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author