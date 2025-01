Pallanuoto Serie C: esordio difficile per Taranto, Napoli si impone 15-5

La Mediterraneo Sport Taranto non è riuscita a superare Napoli Nuoto nella prima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto, girone 7. La sfida, disputata nella piscina di Pozzuoli, si è conclusa con un netto 15-5 in favore dei campani, squadra compatta e ben organizzata.

Gli ionici, guidati da coach Sandro Sabato, si sono presentati con una formazione composta principalmente da juniores e allievi, pagando forse l’emozione dell’esordio e la giovane età. Tuttavia, il gruppo ha dimostrato di avere il potenziale per crescere nel corso della stagione.

L’inizio della partita è stato in salita per i tarantini, con un primo tempo chiuso sul 5-0. Più equilibrati i successivi parziali: 3-1 nella seconda frazione, 3-2 nella terza e 4-2 nell’ultima. Tra i marcatori della Mediterraneo, si segnalano Tommaso Mazzeo, autore del primo gol della squadra, Lorenzo Pricci e Claudio Palma (entrambi su rigore), Gianmarco Zito e Francesco Carone.

Le dichiarazioni del coach

“Abbiamo sofferto le assenze di giocatori più esperti e la scarsa continuità negli allenamenti – ha spiegato coach Sabato –. Inoltre, ci siamo confrontati con una squadra di valore, composta da atleti abituati a categorie superiori. Dopo un inizio incerto, però, i ragazzi hanno ritrovato equilibrio e mostrato maggiore competitività. Con il recupero degli assenti, sono certo che affronteremo le prossime partite con maggiore determinazione”.

Prossimi impegni

La Mediterraneo Sport Taranto tornerà in vasca sabato 18 gennaio alle ore 15:00, nella piscina di casa del Mediterraneo Village, per affrontare Swim Academy. Quest’ultima è reduce da una sconfitta casalinga contro il CUS Bari (13-14). A Taranto si disputerà anche l’incontro tra Waterpolo Bari e Sporting Club Salerno.

Classifica dopo la prima giornata

Al comando del girone 7, con 3 punti ciascuna, ci sono Napoli Nuoto, Sporting Club Salerno, CUS Bari e Waterpolo Bari. Ancora a quota zero Volturno SC (che ha riposato), Swim Academy, Prota Giurlero Ischia, RN Napoli e Mediterraneo Sport Taranto.

