Pallamano A/Gold, Conversano: rush finale per i playoff

Smaltita l’ultima pausa della regular season, Conversano si prepara ad affrontare il finale di stagione. Un finale al cardiopalma per i biancoverdi che dovranno portare a casa più punti possibili nelle prossime cinque gare per centrare l’obiettivo play-off scudetto. La lotta al vertice è più che mai agguerrita come lo è quella nelle zone basse della classifica dove tutto è ancora da scrivere.

Lo sa bene la squadra siciliana allenata dallo spagnolo Matteo Garralda, degli ex Sciorsci, Hermones, Pauloni e Bobicic, che dopo un campionato tra alti e bassi si trova attualmente a 14 punti, solo 2 in più della quota di sicurezza valida ad evitare i play out. Una gara molto complessa, dunque, per entrambe le compagini che vorranno a tutti i costi fare risultato.

Conversano sarà ancora privo dei lungodegenti Gligic, Iachemet e Di Giandomenico (questo ultimo tornato parzialmente ad allenarsi sul campo) con mister Tarafino che seguirà ugualmente la squadra in trasferta nonostante la riabilitazione dall’infortunio all’anca: “La pausa è stata un’opportunità per ricaricare tutte le energie per questo ultimo sprint ed affrontare al meglio questo finale di stagione – commenta il portiere Francesco Scarcelli – è stata un’annata complessivamente sfortunata in cui siamo riusciti a dimostrare il nostro gioco migliore solo a sprazzi. Tuttavia adesso inizia un nuovo campionato e già a partire da Siracusa dovremo ragionare come se fossero tutte finali. Di sicuro lotteremo fino all’ultima partita”.

L’appuntamento per tutti i tifosi biancoverdi è sabato 6 aprile alle ore 16.30 in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

