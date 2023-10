Pallamano A/Gold: Conversano ingaggia Durmus Ali Tinkir

La Pallamano Conversano ha raggiunto l’accordo con l’atleta turco Durmus Ali Tinkir, la scorsa stagione in forza allo Steaua Bucarest, formazione del massimo campionato rumeno.

Tinkir, terzino destro classe 1994, vanta una carriera di tutto rispetto avendo militato tra le formazioni più importanti della prima lega turca risultando nella stagione 2016/17 anche capocannoniere del campionato con 196 reti vestendo la maglia del Selçuklu Belediyespor.

Nella stagione 2019/20 arriva la prima esperienza all’estero con la forte formazione greca dell’Olympiacos SFP con cui disputa anche la EHF Cup.

Dopo una breve apparizione tra le fila dell’Al Ahli Sport Club, formazione qatariota con cui disputa la coppa di Arabia, torna in Turchia nella formazione dell’Ankara Spor Toto Spor Kulübüdove per due stagioni partecipa anche alla EHF European League.

La scorsa stagione arriva la chiamata dello Steaua Bucarest, tra le migliori formazioni rumene, con cui partecipa ancora una volta alla EHE European League.

Quaranta le presenze con la nazionale turca con cui partecipa continuativamente negli ultimi anni alle qualificazioni europee e mondiali.

“Sono felice di essere in uno dei club più importanti d’Italia – sono le prime parole del nuovo arrivato in casa biancoverde – Per me sarà il primo passo di una nuova avventura. È la combinazione tra pallamano e una cultura diversa che mi incuriosisce. Sono entusiasta di essere in questa atmosfera.

Ho seguito le ultime partite del Conversano, è una squadra molto appassionata e ambiziosa. La loro energia in campo è elevata, ci sono giocatori esperti che possono dirigere il gioco. Sono felice di combattere insieme a loro cercando di vincere tutti it titoli in cui gareggeremo”.

L’atleta già da ieri si è già aggregato ai suoi nuovi compagni di squadra ed è a disposizione dello staff tecnico biancoverde.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp