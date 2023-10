Futsal: Coppa Divisione, Bernalda accede al terzo turno

Prova autorevole nel secondo turno di Coppa Divisione per i ragazzi di mister Volpini che si impongono al PalaLagravinese di San Michele contro l’arcigno Castellana Grotte. I rossoblu incanalano la partita nel primo tempo grazie alla doppietta di Laurenzana intervallata dal gol di Carella. Nella ripresa un’autorete lucana restituisce verve e speranze ai pugliesi, ci pensa D’Onofrio a concretizzare il nuovo allungo bernaldese mentre negli ultimi scampoli della gara la marcatura di Sportelli per i pugliesi fissa il punteggio sul 2-4 finale. Il successo permette al Bernalda Futsal di accedere al terzo turno nel quale affronterà in casa al PalaCampagna l’Eboli.

Cronaca. Il Bernalda inizia la gara con il piglio giusto tenendo da subito in mano il pallino del gioco e proprio agli albori del match i rossoblu passano in vantaggio (al 1:19) grazie alla rete realizzata da Laurenzana, abile a sfruttare una ribattuta del portiere avversario per lo 0-1. Le giocate lineari ma costanti premiano la caparbietà dei ragazzi di Volpini che a metà frazione (8:59) raddoppiano al culmine di un’azione corale finalizzata dalla rampata del giovane Carella per lo 0-2. I lucani non sono paghi e calano il tris pochi minuti più tardi (al 13:13) con Laurenzana che finalizza un’altra azione ben orchestrata dai rossoblu per lo 0-3, risultato con il quale le squadre vanno al risposo.

Nella ripresa i rossoblu cercano di amministrare il risultato ma al 9’ i pugliesi accorciano le distanze per una leggerezza difensiva, a seguito di un retro passaggio il portiere bernaldese Brescia lascia sfilare sotto la suola un pallone innocuo che si insacca per 1-3. Il Castellana si gioca la carta del quinto di movimento per rimettersi in carreggiata ma “presta il fianco” alle ripartenze dei lucani che proprio in occasione di una di queste ristabiliscono le distanze (al 14:32) con D’Onofrio 1-4. Negli ultimi istanti di gara (19:40) i padroni di casa rendono meno amara la sconfitta siglando la rete con Sportelli per il 2-4 finale.

Nel post gara questo il commento del tecnico bernaldese Marcio Volpini: “I ragazzi sono stati bravi ad interpretare la gara e a leggere a dovere le situazioni di gioco in particolare quando si sono creati spazi in avanti, questo ci ha agevolato molto, la percezione dei nostri ragazzi rispetto ai loro movimento difensivi è stata fondamentale per l’andamento del match. Da parte nostra siamo stati lucidi a livello difensivo trovando un’ottima intensità e precisione nella manovra. Nel secondo tempo sono aumentati i ritmi, loro hanno inserito il quinto di movimento ma siamo riusciti a difendere al meglio. Sono molto contento della prova dei nostri ragazzi!”

