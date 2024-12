Palermo-Bari, al ‘Barbera’ senza i tifosi biancorossi. I motivi

Niente trasferta allo stadio Barbera di Palermo per i tifosi del Bari: la partita, calda e considerata a rischio per via dei rapporti ben poco idilliaci tra le due tifoserie, si giocherà il 26 dicembre alle ore 18.

Questo il comunicato della società rosanero: “Come stabilito dalle autorità di P.S., il settore ospiti rimarrà chiuso e ai residenti nella provincia di Bari è vietata la vendita dei tagliandi in tutti i settori dell’impianto sportivo”.

