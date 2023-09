Oudin: “Con i nuovi arrivi si può puntare a una salvezza più tranquilla”

Lecce – Una conferenza stampa che, al pari di quella di Wladimiro Falcone, è risultata stata una sorta di “Ritorno al futuro” per l’ambiente e per il protagonista, quel Remi Oudin che sin dal suo ritorno dal prestito al Bordeaux non ha mai nascosto l’attaccamento al Lecce e ai colori giallorossi. A presentare nuovamente il fantasista francese il direttore sportivo Stefano Trinchera: “E’ un piacere ritrovare Oudin che ha realizzato un finale di stagione importantissimo realizzando, contro il Bologna, uno dei più bei gol della scorsa stagione”. “Ha siglato un contratto di 3 anni. E’ stata una situazione difficile lavorando sottotraccia ma abbiamo fatto di tutto per far tornare Remi nel Salento perchè la sua qualità va ad impreziosire il tasso tecnico di una squadra che in questa stagione è già alto”.

Oudin: “La voglia di tornare a Lecce era forte e molti tifosi mi hanno scritto vedendo le immagini della campagna abbonamenti tra le quali c’ero ancora io”. “In campo ovviamente mi metto a totale disposizione delle richieste del mister; effettivamente i moduli, nonostante possano essere uguali a livello numerico, hanno diverse interpretazioni e io non posso che mettermi a disposizione della squadra” “Avere la numero 10 del Lecce mi riempie d’orgoglio”. “Quest’anno possiamo puntare a fare ancora meglio dello scorso anno perchè i nuovi arrivi sono di qualità e questo ci può portare ad una salvezza più tranquilla.”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp