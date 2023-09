Fasano, ecco i rinforzi: dopo Bertony Renelus arriva anche Umberto Esposito

È Umberto Esposito il rinforzo under per la corsia mancina di difesa del Fasano di Luca Tiozzo. Il terzino classe 2004, nato ad Avellino il 30 ottobre, è cresciuto nella scuola calcio Agrese di Nocera Inferiore. A partire dalla stagione 2018/2019 si accasa nel settore giovanile della Triestina, dove compie l’intera trafila dalla formazione under 15 fino alla Primavera. Con il club friulano, due stagioni fa, si è affacciato per la prima volta al professionismo totalizzando 6 panchine tra campionato di Serie C/A e Playoff. Nel corso dell’ultima annata sportiva, al debutto in Serie D con la Mariglianese, ha collezionato 20 presenze. Queste le sue prime parole da calciatore biancazzurro: “Sono davvero felice di essere arrivato in una piazza importante e ambiziosa come Fasano. In campo, oltre che da terzino, ho esperienza anche da quinto di centrocampo. Sono pronto a lottare per questa maglia per raggiungere grandi traguardi, prometto di dare il 100% sia dentro che fuori dal rettangolo verde. Forza Fasano!”

Nelle scorse ore è stato ufficializzato anche l’innesto di Bertony Renelus, attaccante francese nato a Sarcelles il 23 febbraio 2002. Renelus ha mosso i primi passi a livello calcistico proprio nel settore giovanile della sua città natale. All’età di 18 anni giunge per la prima volta in Italia per vestire i colori dell’Afro Napoli United, club che nella stagione 2020/21 militava nel campionato di Eccellenza campana. In quarta serie presenta trascorsi solo con la maglia della Nuova Florida, nel 2021/2022, con cui vanta 4 apparizioni nel girone G. Nel corso dei primi mesi di preparazione alla stagione corrente era in forza alla Recanatese, team impegnato nel girone B di Serie C. Queste le sue prime parole da calciatore del Fasano: “In campo posso ricoprire tutti i ruoli d’attacco in base alle richieste del mister. Posso giocare sia da punta che come esterno destro osinistro. Mi piace gestire il pallone ed attaccare la profondità sfruttando la mia velocità. Quando sono arrivato, sono stato ben accolto da staff, presidenti e giocatori. Voglio ringraziare la società per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare il campionato”.

