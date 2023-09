Barletta, la squadra si carica in vista di Pagani

BARLETTA – Weekend al via per il Barletta, atteso domenica dall’esordio stagionale sul campo della Paganese. I biancorossi proveranno a partire col piede giusto nel nuovo girone H di Serie D, con Ginestra che spera di avere a disposizione il maggior numero di elementi in rosa. Molto si deciderà soltanto dopo la rifinitura del sabato, ma l’ambiente prova a compattarsi in vista della partenza per la Campania.

Giovedì sera incontro collettivo tra dirigenza e squadra per caricarsi reciprocamente per il weekend, mentre venerdì mattina il capitano Ezequiel Schelotto (foto Sergio Porcelli) ha incontrato in sede il patron Mario Dimiccoli, il direttore generale Beppe Camicia e il direttore tecnico Luigi Pavarese. Nuovo briefing prepartita, ma anche un’occasione per fare ulteriori valutazioni sul mercato in entrata: al Barletta rimane una settimana per attingere dal mercato dilettantistico, mentre dopo il 15 settembre saranno tesserabili solo gli svincolati. Ginestra ha chiesto una punta e la situazione resta in stand-by.

Il tecnico campano parlerà sabato mattina nella conferenza stampa delle 12, dopo la rifinitura e prima della partenza per Pagani. Attesa per le condizioni di Silvestri, rientrato Lobosco, assenti certi Evangelista e Lippo. Saranno 500 i biglietti a disposizione dei tifosi biancorossi nel settore ospiti del Torre.

