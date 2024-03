Otranto, Comune preoccupato per progetto eolico off-shore di Odra

Il Comune di Otranto esprime preoccupazione riguardo al progetto di parco eolico off-shore proposto da Odra, presentando le proprie osservazioni negative in merito alla valutazione dell’impatto ambientale.

Una delle principali criticità sollevate dall’Amministrazione comunale riguarda la posizione della stazione elettrica prevista per il progetto. Questa sarebbe collocata ai margini della strada provinciale n.358 Porto Badisco – Uggiano, su un terreno situato ai piedi del versante su cui sorge la Masseria Consalvi. Il Comune sottolinea il notevole impatto paesaggistico che gli edifici progettati avrebbero su questa area, occupando una superficie di oltre tre ettari con una volumetria stimata di oltre 12.500 metri cubi.

Inoltre, la posizione scelta per la stazione elettrica è particolarmente delicata in quanto si trova ai confini del parco naturale regionale Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase. Questa scelta potrebbe comportare un grave pregiudizio per i valori ambientali e paesaggistici di questi luoghi, che rappresentano una risorsa preziosa per la comunità e per il turismo locale.

Nonostante l’Amministrazione comunale ribadisca il proprio favore per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, viene espresso un netto dissenso nei confronti di questo specifico progetto. Le osservazioni negative presentate sono il risultato di una valutazione attenta e ponderata degli effetti che il parco eolico off-shore potrebbe avere sull’ambiente e sul paesaggio di Otranto.

Il sindaco Francesco Bruni e l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Arch. Serena Luisa Rosati hanno quindi reso noto il parere negativo dell’Amministrazione comunale riguardo al progetto di parco eolico off-shore proposto da Odra, evidenziando la necessità di tutelare i valori ambientali e paesaggistici del territorio di Otranto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts