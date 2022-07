Il Comitato “Turismo è Vita”e il sindacato Fenailp hanno organizzato una conferenza stampa per esplicitare le azioni intraprese per rispondere alle ordinanze pubblicate in data 05/07/2022 sull’albo pretorio del comune di Ostuni in materia di emissioni sonore, vendita di alcolici, divieto di vendita delle attività di vicinato .