Avviso #Basilavoro, al via le domande per i bonus assunzioni

Sostenere l’occupazione di categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, concedendo incentivi per le assunzioni a datori di lavoro privati. Per favorire un’occupazione stabile sul territorio regionale, da oggi, 18 aprile, e fino al 19 maggio sono aperti i termini per le imprese, con almeno una sede operativa o unità locale in Basilicata, per richiedere contributi in regime “de minimis” o “in esenzione” nell’ambito dell’avviso “#Basilavoro – bonus alle imprese per l’assunzione di disoccupati, donne e giovani”. Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 19 del 16 aprile 2024.

L’avviso è finanziato complessivamente con 5.289.081 euro, risorse del programma regionale Fse+ Basilicata 2021-2027.

Il bonus annuo riconosciuto massimo è di diecimila euro per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato ed è erogabile per due annualità.

Le domande devono essere inviate telematicamente, collegandosi nell’area riservata “Sezione Avvisi e Bandi” e seguendo la procedura indicata all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it.

