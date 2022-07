BRINDISI – Formazione e informazione promosso a Brindisi da Confindustria in collaborazione con l’ispettorato del lavoro per un confronto concreto con gli imprenditori in particolare con le novità normative per gli impianti audiovisivi che possono portare anche alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Un percorso di legalità e conoscenza fondamentali per la gestione di impresa ma anche per guardare ad una fase di rilancio imprenditoriale.