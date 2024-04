Zero morti sul lavoro, a Potenza lo sciopero di Cgil e Uil

POTENZA – Anche in basilicata Cgil e Uil sono scesi in piazza per lo sciopero generale proclamato per dire basta ai morti sul lavoro e per chiedere una giusta riforma fiscale e un novo modello sociale. Ascoltiamo le interviste al segretario della Cgil di Potenza, Epsoito, e al segretario della Uil Basilicata, Tortorelli.

