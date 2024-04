Potenza, Guarente: “Vi spiego il senso della bike lane a Gallitello”

POTENZA – Tra i vari interventi di decoro urbano che l’amministrazione comunale ha posto in essere a Potenza, c’è anche la riqualificazione dell’area archeologica di Malvaccaro. Intervento direttamente collegato ad un altro progetto: quello della bike lane in via del Gallitello che – come ha spiegato il sindaco Mario Guarente – collegherà la Zona G con il ponte di San’Oronzo sul Basento e con il lago Pantano di Pignola.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author