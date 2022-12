Condividi su...

OSTUNI – È in gravi condizioni la sfortunata 25enne che ieri sera, intorno alle 22.30, rientrava a Ostuni dopo aver trascorso la serata a Francavilla Fontana. Per cause da accertare, la sua auto è uscita di strada proprio al confine tra i due comuni. Poi la corsa in ospedale e il ricovero immediato. La giovane donna è ricoverata in rianimazione al Perrino di Brindisi, in prognosi riservata.