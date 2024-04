Orlando (PD): ‘A Bari serve una figura che ricomponga’

“Spero che a Bari ci siano ancora gli spazi per una ricomposizione, l’ho detto dalle prime battute e credo che sarebbe un errore sottovalutare quella vicenda, ma un doppio errore quello di gettare alle ortiche un lavoro politico e amministrativo che è stato fatto in questi anni. Sono convinto del fatto che dobbiamo impegnarci tutti per dare una mano e cercare di trovare una figura che possa ricomporre ciò che si è rotto, mi auguro che tutte le forze politiche vadano in questa direzione”. A dichiararlo è Andrea Orlando, deputato Pd ed ex ministro del lavoro a Radio Popolare.

Parlando della questione morale: “C’è un tema enorme, quello del funzionamento delle forze politiche e che riguarda anche i 5 Stelle. Perché se andiamo a vedere cosa fanno gli ex parlamentari del M5S che hanno finito il secondo mandato scopriamo che molti di loro fanno i lobbisti per conto di imprese. Allora il tema fondamentale è quello di trovare meccanismi di selezione della classe dirigente che siano più trasparenti e impermeabili. Perché questo avvenga è necessario ridare alle forze politiche risorse e autonomia dalle istituzioni”, ha concluso Orlando.

