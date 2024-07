Oria, via alla terza edizione del Generation Film Fest

Sarà una terza edizione del Generation Film Fest interamente dedicata al Cinema Italiano, di ogni generazione. Dall’11 al 13 luglio ad Oria (BR) gli appassionati del cinema locale e non avranno la possibilità di immergersi nel vasto mondo della cinematografia anche grazie alla presenza di alcuni ospiti illustri.

IL PROGRAMMA:

– Masterclass cinematografiche gratuite alle ore 18:30 presso Palazzo Martini.

– Talk con gli ospiti d’eccezione del panorama cinematografico alle ore 20:30 presso Parco Montalbano, ai piedi del Castello Svevo di Oria.

– A seguire, le proiezioni dei film selezionati, inerenti agli ospiti di giornata.

La 1^ giornata in programma l’11 Luglio, sarà dedicata a “Il Cinema in Puglia”. Inizierà con una Masterclass incentrata sulla produzione dei cortometraggi, con Daniele Urciuolo (produttore dell’Alfiere Production). Previsti anche uno speciale sulla grande Lina Wertmuller e la visione del cortometraggio “Grazie Lina”. La serata verrà inaugurata dal Produttore e Presidente Nazionale della Confartigianato Cinema e Audiovisivo Corrado Azzollini, che in dialogo con Daniele Urciuolo e Vincenzo Sparviero tratterà tematiche inerenti al cinema Pugliese: dalle produzioni ai professionisti cine-audiovisivi. Proseguirà con l’attore Umberto Sardella, tra i principali interpreti del format Mudù ed in un ruolo insolito nel film “Gli agnelli possono pascolare in pace”, prodotto dalla Draka Film.

Nella 2^ giornata, quella prevista per il 12 Luglio e dedicata al “Cinema Generation Young”, il regista Tiziano Russo (conosciuto per la serie Netflix Skam Italia 5/6) terrà la Masterclass dedicata alla regia per ragazzi. Si parlerà dell’importanza nel trattare tematiche sociali che riguardano le nuove generazioni. A seguire in serata, una grande ospite attenderà i più piccoli: Antonella Carone, talentuosa attrice di cinema e teatro, interprete di Perfidia nel film “Me contro Te – Vacanze in Transilvania” che verrà mandato in proiezione.

La 3^ giornata il 13 Luglio, sarà invece dedicata a “I Maestri del Cinema”. Lo sceneggiatore Gino Capone terrà una Masteclass intitolata “Il Cinema nei Cinema”, parlando della storia dei cinema oritani, con aneddoti curiosi e utili per apprezzare ulteriormente la città di Oria. La terza serata sarà dedicata ad un grande interprete del cinema italiano pluripremiato: Alessandro Haber. Quest’ultimo si racconterà in un talk, ripercorrendo la sua carriera in dialogo con Gino Capone e il pubblico. A seguire la proiezione del film “In viaggio con Adele”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author