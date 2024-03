Oria si conferma Bandiera Arancione: “Riconoscimento sinonimo di stimolo”

Oria si conferma Bandiera Arancione, strumento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club nazionale ai piccoli comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per offerta di eccellenza ed accoglienza di qualità.

L’Assessore al Turismo e Cultura Imma Torchiani: “In questi anni abbiamo continuato a lavorare affinché Oria potesse progressivamente migliorare i servizi rivolti ai turisti e quindi assicurare elevati standard di qualità nel rispetto delle analisi del Tci sull’offerta turistica. Questo riconoscimento rappresenta quindi per noi uno stimolo continuo a migliorare e i dati del nostro turismo ci confermano che la strada è quella giusta. Ormai sempre più persone scelgono infatti Oria, per un periodo di tempo più lungo rispetto al passato, riconoscendo alla nostra Città un contesto storico, culturale e paesaggistico straordinario tutto l’anno e apprezzando la qualità delle proposte di attività che sempre più negli anni si sono consolidate. Questo successo è anche e soprattutto merito degli operatori del nostro territorio e alle realtà locali che durante tutto l’anno contribuiscono allo sviluppo del tessuto turistico e produttivo della città. Siamo già al lavoro per proporre per il 2024 una stagione che terrà anche conto di questo importante traguardo, per continuare nella direzione di promozione e valorizzazione per una più attenta e qualificata promozione turistica della città e della sua immagine”.

Il Sindaco Cosimo Ferretti: “In questa Città un turista sa di poter trovare tutto ciò che gli occorre. Il merito di questa conferma non è chiaramente del sottoscritto, ma di tutti coloro che in 3000 anni hanno reso Oria ciò che è adesso. Penso ai siti archeologici, al castello, al torneo dei rioni, agli sbandieratori. Sono eccellenze che piacciono ai turisti, siamo sulla strada giusta”.

Un riconoscimento non passato in sordina, ma esaltato con una vera e propria cerimonia di consegna che ha incluso buona parte della comunità, studenti compresi. Fra i presenti, c’era anche il console del Touring Club Mario Giangrande: “Oria rinnova per la quarta volta questo marchio di qualità. I cittadini oritani devono essere orgogliosi di questo traguardo. Dal 2012 ad oggi sono stati fatti notevoli passi avanti, complimenti all’amministrazione”.

