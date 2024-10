Ordine Farmacisti Bari e BAT: Luigi D’Ambrosio Lettieri confermato presidente

La scorsa settimana, i farmacisti delle Provincie di Bari e BAT sono stati chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Interprovinciale. Le elezioni, che hanno visto una significativa partecipazione degli iscritti, si sono concluse con l’elezione di Luigi D’Ambrosio Lettieri come Presidente. Michele Dalfino Spinelli è stato eletto Vice Presidente, Carlo Del Prete Segretario e Paola Tammaccaro Tesoriere.

Il nuovo Consiglio è composto dai seguenti consiglieri: Michele Antuofermo, Alfredo Balenzano, Giuseppe De Ruvo, Francesco Di Gioia, Rossella Galetta, Pasquale Mininni Jannuzzi, Giuseppe Morea, Angela Vita Nuzzolese, Maria Carmen Pappadopoli, Sergio Silvestris ed Emilio Solazzo. Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Agnese Armenise e Giuseppe Pignatelli come membri effettivi, con Antonio Ciccarone come supplente.

Luigi D’Ambrosio Lettieri, riconfermato alla guida dell’Ordine barese, ha commentato con soddisfazione la grande partecipazione degli iscritti, segno di fiducia e consenso verso il nuovo Consiglio. “Dedicheremo il nostro tempo con tenacia, trasparenza e competenza alla gestione dell’Ente, alla difesa della dignità e del decoro professionale e alla risoluzione delle criticità che la nostra Comunità professionale affronta a livello locale, regionale e nazionale”, ha dichiarato D’Ambrosio Lettieri.

Il Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare il percorso tracciato dalla Fofi (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) per l’evoluzione della governance e il potenziamento dei servizi sanitari di prossimità. Il nuovo Consiglio intende promuovere il ruolo strategico della farmacia, rafforzando le competenze professionali e collaborando con tutti i professionisti della Sanità, in particolare medici di medicina generale e infermieri.

L’Ordine, ente pubblico con funzioni sussidiarie dello Stato, continuerà il dialogo con le istituzioni territoriali, a partire dalla Regione Puglia, per garantire la piena attuazione del progetto della “farmacia dei servizi” e migliorare l’assistenza sanitaria alla comunità.

