Omicidio Santo Spirito: autopsia sul corpo di Francesco Dogna

Sarà Davide Ferorelli, dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, a condurre l’autopsia sul corpo di Francesco Dogna, il 63enne trovato morto nella mattinata di mercoledì 8 gennaio nella sua abitazione nel quartiere Santo Spirito, a Bari. L’uomo, descritto come tranquillo e senza problemi, è stato rinvenuto in una pozza di sangue nel salotto di casa dalla sorella e dal cognato, con diverse ferite da arma da taglio.

La Procura di Bari indaga per omicidio

Tracce di sangue, probabilmente lasciate dal killer in fuga, sono state individuate sulle scale esterne della palazzina di via Torino, a pochi passi dal porto, e sulla strada. Gli investigatori stanno cercando l’arma del delitto, presumibilmente un coltello, mentre le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili per identificare l’assassino. Una di queste, posizionata nei pressi dell’ingresso del civico 14, dove viveva la vittima, potrebbe aver ripreso il killer durante l’arrivo o la fuga.

Il racconto dei testimoni

Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla nella notte tra martedì e mercoledì, un dettaglio che potrebbe essere collegato al crimine. Il quartiere, solitamente tranquillo nei mesi invernali, è caratterizzato da numerose strutture ricettive vuote fuori stagione. Sull’omicidio non si esclude alcuna pista: gli inquirenti stanno vagliando tutte le possibili ipotesi per risalire al movente e all’autore del delitto.

