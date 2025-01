Bari, al via il processo al consigliere Loprieno

Partito in Tribunale a Bari il processo a carico del consigliere comunale barese del centrosinistra, e avvocato, Nicola Loprieno, imputato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, relativamente ad una vicenda che coinvolgerebbe anche il collega avvocato e professore universitario Gaetano Filograno.

Loprieno sarebbe accusato di aver fatto in modo che l’attuale compagno della ex moglie di Filograno, un imprenditore della provincia di Bari , venisse trovato in possesso di droga nel corso di un controllo della Guardia di Finanza.

L’uomo fu arrestato perché nella sua auto furono trovati 26 grammi di cocaina , ma tre anni dopo fu assolto con formula piena. L’imprenditore si è costituito parte civile e verrà ascoltato nella prossima udienza del 29 maggio.

In sede di udienza preliminare, Loprieno era stato prosciolto “perché il fatto non sussiste ” e Filigrano, che aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, assolto con la stessa formula . Decisioni poi ribaltate dalla Corte d’Appello , che a luglio (accogliendo i ricorsi della Procura) aveva condannato a 2 anni e 8 mesi Filograno e rinviato Loprieno davanti ai giudici di primo grado.

Nella vicenda sarebbe coinvolto anche un ex finanziere Enzo Cipolla

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author