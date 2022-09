C’è un fermo, per i fatti di Orta Nova. Andrea Gaeta, figlio del presunto boss Francesco, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola la scorsa notte in via Saragat. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia – in sinergia con i militari della Compagnia di Foggia, e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” – avrebbero individuato il principale sospettato. I rilievi effettuati, infatti, hanno permesso agli investigatori di orientare le indagini verso un giovane soggetto, anch’egli della zona, il quale vistosi individuato e raggiunto dai militari, ha deciso consegnarsi agli stessi. Al momento, l’ipotesi di reato configurata è quella di omicidio volontario nonché detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. L’arma utilizzata, gettata nelle campagne a seguito del delitto, è stata rinvenuta e sequestrata dai Carabinieri e sono in corso gli accertamenti tecnico-scientifici per determinare le esatte modalità con cui è stato commesso l’efferato crimine. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.