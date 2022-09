LECCE – Anche dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Lecce, arrivano precise istanze ai candidati politici e la richiesta di un incontro per chieder loro un impegno da potere avanti una volta eletti per migliorare il lavoro degli infermieri

In primis l’Opi chiede: la valorizzazione della voce contrattuale definita come indennità di specificità infermieristica considerando che oggi gli infermieri italiani sono al 25° posto come media annuale tra i paesi Ocse, poi un riconoscimento delle competenze specialistiche infine la valorizzazione della formazione infermieristica negli Atenei, con l’istituzione di lauree magistrali a indirizzo clinico e scuole di specializzazione.