BARLETTA – È il giorno dell’udienza preliminare per l’omicidio di Claudio Lasala, il 24enne di Barletta ucciso con una coltellata nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021. Si apre davanti al gup Anna Lidia Corvino la fase in cui si comincerà a delineare il futuro di Ilyas Abid, 19 anni, e Michele Dibenedetto, 21 anni, sui quali pende l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi.

Dalla ricostruzione degli inquirenti, alla base del delitto ci sarebbe stato il rifiuto di Lasala di offrire un drink a Dibenedetto, scatenando prima la reazione di quest’ultimo all’interno di un locale del centro storico, poi, in un secondo momento, l’atto criminoso di Abid, che avrebbe raggiunto il complice e, armato di coltello reperito nel bar, avrebbe colpito all’addome la vittima.

Lasala è poi morto nella notte all’ospedale Dimiccoli, dopo i primi soccorsi arrivati in corrispondenza di uno degli ingressi del Castello Svevo. Dopo l’arresto di entrambi, Dibenedetto ha confermato di aver avuto un litigio con Lasala ma ha dichiarato di non essere coinvolto nell’omicidio, mentre Abid si è avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi rischiano l’ergastolo, motivo per il quale non potranno beneficiare del rito abbreviato.