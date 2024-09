Nuova Direttrice Generale per il FC Matera

Il Matera ha annunciato la nomina di Alessia Giustini come nuova Direttrice Generale del club biancoazzurro. Nata a Roma il 26 luglio 1978, Giustini vanta una solida esperienza in contabilità e amministrazione aziendale. Nel suo nuovo ruolo, avrà il compito di supervisionare le operazioni quotidiane del club e garantire che tutte le attività siano in linea con le strategie e gli obiettivi definiti dalla presidenza.

Questa nomina rappresenta un ulteriore passo avanti verso una maggiore inclusione delle donne nel mondo dello sport, un tema che va oltre i semplici slogan e richiede iniziative concrete per promuovere la parità di genere.

