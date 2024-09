Taranto – Team Altamura, divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Ancora una volta un derby mutilato, a causa dell’assenza di una delle due tifoserie. La sfida tra Taranto e Team Altamura, in programma per domani, sabato 21 settembre, alle ore 20.45, infatti farà registrare sui gradoni dello Iacovone la presenza dei tifosi murgiani. Il club biancorosso, infatti, ha reso noto il divieto di trasferta vigente per il match salvezza, che segnerà invece il ritorno allo Iacovone del pubblico di fede rossoblu dopo i due turni, contro Latina e Trapani, disputati a porte chiuse.

