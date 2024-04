Nuova Atletica Taranto protagonista sulle strade di Puglia

Entra nel vivo la stagione podistica tarantina e con la gara di domenica scorsa a San Marzano di San Giuseppe si iniziano a carburare chilometri in vista dei tanti appuntamenti sulle strade della provincia jonica. La ASD Nuova Atletica Taranto si è fatta trovare pronta e si è presentata all’appuntamento di San Marzano con grande entusiasmo di squadra e con gli atleti pronti a portare a casa il risultato migliore.

Sotto il primo sole battente di San Marzano di San Giuseppe non sono mancate prestazioni determinanti che hanno portato a podio diversi atleti: Tommaso Alagni, 1° classificato (categoria SM45), Daniela Basile, 1° classificata (SF60), Angela Azzone, 1° classificata (SF45). A podio anche Marisa Daniele (2° posto SF60), Carmen Alabrese (2° posto SF40), Massimo Buzzacchino (3° posto S35). La stessa società si è classificata seconda per numero di atleti giunti al traguardo (ben 32).

Le attività della N.A.T. di questo fine settimana si sono spostate anche in Lombardia, con ben 5 atleti che hanno partecipato alla regina delle corse, la Maratona di Milano. La Nuova Atletica Taranto, la società cittadina col maggior numero di iscritti master cittadina, si afferma sul territorio provinciale come realtà dinamica e competitiva, senza perdere lo spirito di amicizia alla base della sua fondazione nel dicembre dello scorso anno. Catalizzatore di atleti provenienti non solo dalla città, promuove anche corsi per chi si approccia al mondo del podismo per la prima volta e consulenze con esperti del settore.

La prossima tappa del Gran Prix provinciale su strada sarà la Half Marathon del Mediterraneo, che si svolgerà a Taranto domenica 21 aprile: la Nuova Atletica Taranto si prepara a viverla con la voglia di rappresentare al meglio i colori rossoblù.

