Nuoto: Cus Bari vince il Memorial Lorusso

Sabato 27 e domenica 28 maggio nel Centro Universitario Sportivo di Bari si è concluso il “14° Memorial Michele Lorusso” meeting nazionale di nuoto patrocinato da Regione Puglia, Comune di Bari, Coni e Fin, con le gare della categoria Assoluti, ovvero Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, al quale parteciperanno 24 società provenienti da tutta Italia.

Nella vasca olimpionica i ragazzi del Cus Bari, allenati da Dario Giannone, Valentina Giuliani e Mario Pellegrino, hanno dato filo da torcere a tutti i circa 600 atleti, conquistando il primo posto della classifica società.

Tra i partecipanti non ci sono stati solo pugliesi, ma anche nuotatori provenienti da altre regioni d’Italia quali Basilicata, Molise e tesserati presso società importanti italiane come Circolo Canottieri Napoli. Hanno partecipato anche nomi di spicco del nuoto nazionale come Benedetta Pilato ed Elena DI Liddo.

“È stato un ottimo test per tutti quanti – ha commentato il tecnico cussino Roberto Tamma – sia a livello cronometrico, dove si sono riscontrati ottimi risultati, sia a livello di organizzazione, dove abbiamo ricevuto molti complementi sia dagli addetti ai lavori, i tecnici delle altre squadre, che sia dai genitori che hanno accompagnato i ragazzi”.

Nei 50 rana la tarantina Benedetta Pilato si impone con il crono di 30.89 mentre nei 50 farfalla èarrivata seconda alle spalle della specialista Elena Di Liddo. La salentina Federica Toma si è dimostrata in grande spolvero mettendo la mano per prima sulle piastre nei 200 misti in 2.17.26, nei 100 stile in 56.78 e nei 200 stile in 2.05.00. Anche Erika Gaetani è salita 3 volte sul gradino più alto del podio nei 50 dorso in 30.45, nei 100 dorso in 1.02.68 e nei 200 dorso in 2.16.71. Luca Serio, invece, ha vince i 100 stile in 51.03 mentre Gabriele Valente ha ottenuto una doppietta nei 200 e 400 stile in 1.54.67 e in 4.07.72. L’atleta cussino Christian Dentico, pluri medagliato internazionale in campo giovanile, ha firmato due vittorie ne 50 stile libero in 23.52 e nei 50 farfalla in 25.32.

“Sono state due bellissime giornate di nuoto, conclusesi con la premiazione finale alla presenza di varie autorità. Siamo davvero soddisfatti di come si sia svolta questa edizione e abbiamo dato a tutti appuntamento alla prossima raccogliendo spunti e suggerimenti per migliorare sempre più e continuare a ricordare sempre il nostro caro Michele”.

La vittoria finale di società è stata conquistata dal Cus Bari che ha chiuso la manifestazione con 282 punti, d’avanti al team dei Nuotatori Pugliesi con 247 punti, mentre terzi si sono classificati gli atleti dell’Olimpica Salentina con 221 punti totali. La miglior prestazione tecnica nel settore femminile è stata vinta per Benedetta Pilato nei 50 rana con 853 punti. Per il settore maschile svetta Luca Serio con 774 punti nei 100 stile libero.

Durante la consegna dei premi sono intervenuti, oltre ai familiari di Michele Lorusso, anche il presidente del Cus Bari Antonio Prezioso, dell’assessore allo sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, il coordinatore del Corso di Laure in Scienze Motorie dell’università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ prof. Silvio Tafuri e il presidente del GUG regionale Patrizia Zappatore.

