International Beach Soccer alla Beach Arena di San Cataldo

Dopo il successo dello scorso anno, torna a San Cataldo il campionato internazionale di Beach Soccer in programma venerdì 2 e sabato 3 giugno all’interno della Beach Arena, sul Lungomare Vespucci.

Italia Beach Soccer organizza ogni anno l’International Beach Soccer Tour, di cui è responsabile Maurizio Iorio, Maurizio Iorio, prolifico goleador con la maglia di Roma, Inter, Torino, Verona, prima di diventare un apprezzato interprete e promotore di questo sport. La tappa di Lecce vedrà in campo una selezione di giocatori di Italia, Brasile, Argentina e Francia.

Il torneo si svolgerà secondo una formula che prevede, venerdì, dalle 16,30 alle 18,30 le semifinali e sabato, alla stessa ora, le finali e le premiazioni. Una “chicca” è in programma sabato mattina alle 10.30 quando si giocherà una partita speciale tra le All Stars del Lecce Calcio, ex giocatori come Giacomazzi, Jeda e Chevanton, che affronterà una selezione Mundial.

Qui di seguito il programma nel dettaglio:

Venerdì 2 giugno

ore 16.30 FRANCIA – BRASILE semifinale

ore 17.30 ARGENTINA – ITALIA semifinale

Sabato 3 giugno

ore 10.30 All Stars del Lecce – Selezione Mundial

ore 16.30 Finale 3′- 4′ posto

ore 17.30 Finale 1′ e 2′ posto

A seguire le premiazioni.

Fra gli italiani ci saranno nomi del calibro di Angelo Di Livio, Max Tonetto, Antonio Chimenti, David Di Michele, Gennaro Del Vecchio.

La tappa leccese dell’International Beach Soccer Tour è promossa dal Comune di Lecce con il sostegno di Pugliapromozione. Il torneo sarà trasmesso su Sky Sport.

«Continua l’eccellente lavoro di squadra che stiamo facendo con Pugliapromozione – dichiara l’assessore allo Sport Paolo Foresio – che ci sostiene per la tappa del Circuito internazionale di Beach Soccer. Ci tenevamo molto a ripetere l’esperienza dello scorso anno con la novità di testarlo a giugno per vedere come risponde la città in questo periodo e anche per evitare alcuni problemi logistici legati a camere e pernottamenti per atleti e staff che abbiamo avuto a luglio inoltrato. Stiamo andando nella direzione di spalmare in tutto l’anno una serie di iniziative e anche questa anticipazione fa parte di quella strategia. Ringrazio gli operatori commerciali di San Cataldo che, anche questa volta, ci affiancano in maniera fattiva».

«Pugliapromozione sta investendo tanto – ha aggiunto il direttore generale Luca Scandale – in questi ultimi anni sul marketing turistico legato alle iniziative sportive. In questo modo, promuoviamo la Puglia dinamica all’aperto. Il Beach Soccer è una novità che rende la possibilità di trasferire la bellezza di Lecce e del suo mare al pubblico nazionale grazie alla trasmissione su Sky Sport».

«L’anno scorso – spiega Iorio – la tappa di Lecce è stata una delle più seguite in assoluto e delle più trasmesse in tv sul circuito satellitare, accompagnata da una card di presentazione di questa splendida città. In questa tappa ho voluto portare nomi di caratura nazionale nella squadra italiana che affronteranno tutte nazionali di fascia alta, come la fortissima Francia, il Brasile che si è rafforzato e l’Argentina campione del mondo. Sarà, insomma, un torneo top level».

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp