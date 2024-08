Nuoto, Cus Bari: buoni risultati al campionato italiano di Categoria

Dal 5 al 12 agosto, nella piscina olimpionica del Foro Italico di Roma, si è svolto il campionato italiano di nuoto di Categoria: diversi atleti del Cus Bari, allenati dai tecnici Dario Giannone, Valentina Giuliani e Christian De Giglio, hanno ottenuto buoni risultati.

In particolare, tra le prestazioni di maggior rilievo spiccano quelle di Nicolò Capurso, arrivato quinto nei 400 metri misti finale seniores con 4.25 e settimo nei 200 misti finale seniores con 2.06.05, e Cristiano Boggia giunto ottavo nella finale juniores dei 50 metri stile libero con 23.39, che in batteria ha registrato il tempo di 23.29 e conquistato il pass per i prossimi campionati italiani assoluti.

Non meno prestigiosi sono stati il quinto posto di Ginevra Giurlando nei 200 metri misti della finale Ragazze A con 2.05.25, il decimo posto di Kevin Di Gioia nella finale juniores dei 50 metri rana con 29.13 (in batteria miglior tempo individuale con 29.11) e le due seste posizioni ottenute rispettivamente da Marco Pansini nei 200 metri rana con 2.25.15 (in batteria miglior tempo personale con 2.24.18) e da Simone Marinoni nei 400 metri misti con 4.29.91. Lo stesso Marinoni, inoltre, è arrivato nono nella finale juniores dei 200 misti, registrando il miglior tempo personale con 2.07.07.

Da segnalare inoltre i tempi di Raffaele Moramarco che con 27.11 ha registrato la propria migliore prestazione nei 50 metri dorso e di Riccardo Benedetto che ha nuotato in 2.09.66 nei 200 metri, in 59.99 nei 100 dorso e in 2.09.27 nei 200 misti, registrando tre migliori tempi individuali.

“Complimenti a tutti gli atleti che con impegno e dedizione hanno concluso egregiamente una lunga stagione agonistica”, hanno commentato i tecnici Dario Giannone, Valentina Giuliani e Christian De Giglio.

Questa importante competizione nazionale è stata l’ultima della ultraventennale carriera di Niccolò Capurso, durante la quale il nuotatore cussino, sin dalla categoria Esordienti, è stato sempre d’esempio dentro e fuori dall’acqua per diverse generazioni di atleti, insegnando ai più giovani i valori dello sport e del nuoto in particolare.

“Un ringraziamento doveroso e speciale va al ‘capitano’ Nicolò Capurso, che ha mostrato al nuoto pugliese il significato della parola perseveranza e ogni giorno ha guidato in vasca i compagni durante gli allenamenti più duri, spronandoli a superare ciò che loro consideravano dei limiti”, hanno aggiunto gli allenatori.

