La Vela d’Altura arriva a Leuca per la Coppa dei Campioni 2025

La Coppa dei Campioni della Vela d’Altura arriva per la prima volta in Salento in occasione della sua settima edizione.

L’evento, tra le manifestazioni veliche più attese dell’anno, è in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio a Santa Maria di Leuca.

Tre giorni di regate, durante i quali gli equipaggi navigheranno nelle acque cristalline dell’estremità del tacco d’Italia.

L’iniziativa è stata illustrata nelle scorse ore a Palazzo Adorno, alla presenza del comitato organizzatore: il circolo velico Smarè, affiliato alla Federazione Italiana Vela, e il porto turistico Marina di Leuca e Comune di Castrignano del Capo. Quest’ultimo annoverato tra le Città europee dello Sport 2025.

La Coppa dei Campioni, pensata per unire competizione sportiva, promozione del territorio eattrattività turistica, sarà un’occasione per favorire lo scambio di esperienze tra velisti, cittadini e visitatori.

