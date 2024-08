Futsal C1/M, Grimal Barletta: rinnovano Vivaldo e il talento Dicorato

Continua il lavoro di allestimento della squadra in casa Grimal Futsal Barletta, con la riconferma di Ettore Vivaldo. Pivot di sfondamento, ha messo a segno 12 reti dalla scorsa stagione, rivelandosi fondamentale, insieme a Divincenzo, per la salvezza del club in Serie C1. Con una lunga carriera nel mondo del futsal, caratterizzata da molti gol, la sua esperienza e la sua grinta hanno convinto la società a puntare nuovamente su di lui. Il DS Chiariello ha commentato: “Questa è una riconferma importante per la Grimal. Ettore ha un curriculum ricco di esperienze e sarà un elemento trainante della squadra. In bocca al lupo, trattore.”

Nel frattempo, la società continua a guardare al futuro confermando il giovane talento Stefano Dicorato. Il laterale, reduce da una grande stagione con la Futsal Barletta in Serie C1, ha già dimostrato il suo valore segnando 9 reti. Dicorato, con alle spalle un ottimo primo anno in C2 con l’Eraclio, è una scelta strategica del club per investire sui giovani. Il DG Porcella, entusiasta del nuovo acquisto, ha dichiarato: “Stefano è un giovane di grande talento e sono certo che potrà crescere ulteriormente, contribuendo a migliorare una rosa già forte.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author