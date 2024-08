Noci, una giostra inclusiva in ricordo del piccolo Donato

NOCI – Una giostra inclusiva in memoria di Donato Recchia, un bambino di soli 4 anni, originario di Noci, che ha perso la vita prematuramente lo scorso gennaio. È l’iniziativa “Trasformare in dono è la più bella forma d’amore”, nata dal profondo desiderio dei genitori, Maria e Giuseppe, insieme alla sorellina e al fratellino, di mantenere vivo il ricordo del piccolo Donato. Così l’Amministrazione comunale ha accolto la volontà della famiglia e ha deciso di donare, a parco Madonna della Croce, una giostra accessibile ai bambini con bisogni speciali, affinché possano godere di momenti di gioco e spensieratezza L’inaugurazione ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà per tutta la comunità di Noci, che si è stretta attorno alla famiglia Recchia in un abbraccio collettivo, nel ricordo del piccolo Donato.

