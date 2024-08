Bari, “Basta gazebo e fornacelle”: monta la protesta a San Girolamo

BARI – Gazebo e fornacelle, bici elettriche e motorini che sfrecciano, e un apparente overtourism che proprio non va giù ad alcuni residenti. Sono le due facce di San Girolamo, quartiere a Nord di Bari. Dopo la tanto attesa riqualificazione del waterfront, ecco che non solo gli autoctoni ma anche gli abitanti di quartieri e paesi limitrofi si riversano su questa lingua di sabbia per godere di un mare non troppo lontano.

Ma la situazione è allo sbando secondo alcuni consiglieri di Municipio tanto di parlare di anarchia. Un fenomeno che, evidenziano, “non esisteva fino a qualche anno fa e che oggi rappresenta uno spettacolo poco edificante per una città turistica”. Di qui un appello rivolto ai cittadini che frequentano la spiaggia e l’idea di avviare una petizione da presentare al sindaco Vito Leccese per bloccare una situazione definita fuori controllo.

