Castellana Grotte, Borgo Rosato: l’eccellenza del vino rosato

CASTELLANA GROTTE – Questo fine settimana torna nel cuore del centro storico di Castellana Grotte, nell’ambito del calendario di Piazze d’Estate 2024, Borgo Rosato: enogastronomia, musica e artisti di strada, oltre al protagonista assoluto, il vino rosato, eccellenza della tradizione enogastronomica castellanese.

Da largo San Leone Magno a largo Bari, passando per via Trento e via Oronzo Viterbo: il nucleo antico di Castellana Grotte si tinge di “rosato” con le postazioni di degustazione dei vini rosati e si accende in musica con la partecipazione di alcuni tra i migliori jazzisti del panorama musicale italiano. Sul percorso, allestito da luminarie artistiche, si esibiranno anche artisti di strada, face painters, clown, artisti del fuoco e della giocoleria.

