Bari, autobus impatta contro auto parcheggiate: tre feriti

BARI – Tre feriti fortunatamente tutti con lesioni lievi. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 4,40, quando un autobus del trasporto pubblico urbano Amtab si è scontrato con un’automobile che procedeva all’incrocio tra via Dante e via Quintino Sella al quartiere Libertà, molto probabilmente a causa dell’assenza del supporto dei semafori, a quell’ora ancora lampeggianti, andando a impattare successivamente contro altre nove auto parcheggiate. Sul posto tre pattuglie della polizia locale che hanno chiuso per qualche ora l’arteria stradale. Il mezzo pubblico ha anche sfondato la campana del vetro della raccolta differenziata facendo riversare per terra tutte le bottiglie.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile – proveniente da via Dante – non avrebbe dato la precedenza all’autobus attraversando l’incrocio con via Sella senza fermarsi. L’impatto sarebbe stato violentissimo. Fortunatamente ci sono stati più danni materiali che alle pochissime persone che in quel momento stavano utilizzando il mezzo pubblico. le tre persone che invece occupavano il mezzo privato non sarebbero in gravi condizioni tant’è che sarebbero bastate le cure dei medici del 118 arrivati sul posto. Per loro la prognosi è dai dieci ai 15 giorni.

