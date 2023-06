Nel Barese il primo sistema produttivo in Puglia: vola l’export

Bari – Esportazioni per 4,2 miliardi di euro nel 2021 e un manifatturiero diffuso: il sistema produttivo dell’area metropolitana barese, è il 14esimo a livello nazionale, primo in Puglia e secondo al sud dopo Napoli. A dirlo il report dell’Ateneo con il progetto One stop shop-Invest.

