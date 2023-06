MARTINA FRANCA – La Direzione Investigativa Antimafia, con il supporto operativo della Questura di Taranto, ha confiscato beni mobili ed immobili ad un imprenditore di 55 anni di Martina Franca, già condannato per numerosi reati quali evasione fiscale, estorsione e furto in concorso, ricettazione continuato, produzione, traffico e detenzione di sostante stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo, nel dicembre 2020, era già stato arrestato nell’ambito di una operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, in quanto ritenuto a capo di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina in particolare) operante su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di confisca riguarda beni già sottoposti a sequestro nel maggio del 2021, ha riguardato un appartamento, cinque ville di cui due con piscina ubicate nel Comune di Martina Franca e nella località balneare di Torre Canne nel brindisino, un ristorante sito in Taranto, un natante da diporto e numerosi autoveicoli di lusso, alcuni dei quali d’epoca, per uno stimato valore complessivo di circa 4 milioni di euro.

