Integration League, la Virtus Francavilla batte il Monopoli e vola in semifinale

Nella seconda giornata dell’Integration League, il torneo promosso dalla Lega Pro che unisce rifugiati e comunità locali, la Virtus Francavilla di mister Hassane hanno battuto il Monopoli 11-3 alla Nuovarredo Arena (in grande spolvero Buba Fatty, autore di cinque reti). I piancazzurri si posizionano saldamente in testa alla classifica a punteggio pieno ed ottengono il pass per la qualificazione aritmetica alle semifinali, che si disputeranno ad Ancona il 24 ed il 25 giugno. Nell’ultimo turno della fase a gironi, in programma per domenica 18 giugno, la Virtus giocherà in trasferta contro il Monopoli B.

