TRANI – Un pluripregiudicato di 37 anni è stato arrestato a Trani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre tre chilogrammi di marijuana, conservati in un sacco nascosto all’interno della sua abitazione.

L’intervento della Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia tranese ha permesso di scovare la droga, occultata su un balcone dello stabile, già essiccata e pronta allo smercio per un potenziale guadagno illecito di oltre 10mila euro. La perquisizione domiciliare è stata disposta dopo ulteriori controlli delle forze dell’ordine nella zona in cui abitava il 37enne, che alla vista degli agenti ha anche commesso resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il pregiudicato è stato poi trasferito presso il carcere di Trani. L’operazione del locale Commissariato di Polizia si inserisce nella più ampia attività di controlli e sanzioni nei centri considerati strategici per lo spaccio di droga, in particolare con l’inizio delle attività commerciali estive che caratterizzano il turismo e la movida di Trani.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp