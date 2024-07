Nasconde 10 grammi di cocaina nella pettorina del cane: arrestata una donna

Nella serata di lunedì, i carabinieri della stazione di Ugento hanno arrestato in flagranza di reato una donna, ritenuta presunta responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante un controllo stradale sulla SS274, all’altezza dello svincolo di Gemini, i militari hanno perquisito una utilitaria con a bordo un uomo e una donna. I Carabinieri hanno scoperto circa 10 grammi di cocaina nascosti nella pettorina del cane di quest’ultima.

Le perquisizioni sono proseguite presso le abitazioni dei due sospetti, dove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento, peso e taglio della droga, confermando i sospetti di spaccio. La donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari, come disposto dal PM di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce. L’uomo è stato denunciato a piede libero per concorso nel reato.

