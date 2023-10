Nasce la “Giornata Regionale della Costa”.

BARI – Far diventare il 10 aprile 2024 la prima “Giornata Regionale della Costa”. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Regione Puglia, Guardia Costiera regionale, Politecnico di Bari in sinergia con gli altri atenei della Puglia con lo scopo di valorizzare e far conoscere le diverse sfaccettature che caratterizzano questa risorsa dal valore culturale, storico, turistico, economico ed ambientale. All’incontro – che punta a valorizzare la connessione tra mare ed entroterra – hanno preso parte gli operatori economici, le associazioni di categoria e tutto il “cluster di riferimento” interessati alla tutela e allo sviluppo eco-compatibile della costa, oltre ad autorità politiche, amministratori, docenti universitari, divulgatori scientifici e delle principali Associazioni e Federazioni nazionali impegnate sul mare e lungo la costa per confermare l’importanza, il valore e le potenzialità del paesaggio costiero.

